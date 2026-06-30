Katar'da ABD-İran Görüşmesi Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar'da ABD-İran Görüşmesi Yok

30.06.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, ABD ile İran arasında doğrudan görüşme planlanmadığını açıkladı. Müzakereler devam ediyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el- Ensari, ABD ile İran arasında Katar'ın başkenti Doha'da üst düzey bir görüşme planlanmadığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in arabulucularla bir araya gelerek müzakerelerin seyrini değerlendireceğini ancak İranlı yetkililerle doğrudan görüşme olmayacağını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik müzakerelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Ensari, başkent Doha'da ABD ile İran arasında üst düzey bir görüşme yapılacağıyla ilgili olarak "Şu an için Doha'da ABD ile İran arasında planlanmış doğrudan üst düzey bir görüşme kararı bulunmuyor." dedi.

ABD ile İran arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin ise kesintiye uğramadığını vurgulayan Ensari, şunları kaydetti:

"Teknik toplantılar farklı formatlarda devam ediyor ve etmeye devam edecek. Son dönemde yaşanan gerilimlere rağmen bu temaslar hiç durmadı. Arabulucu ülkeler, taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve müzakere sürecini ilerletmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor."

Müzakerelerin yalnızca İran'ın nükleer programıyla sınırlı olmadığını belirten Ensari, tarafların aynı zamanda İran'ın dondurulmuş varlıkları başta olmak üzere birçok başlığı birlikte ele aldığını söyledi.

"Dondurulmuş 6 milyar dolarlık İran fonu henüz Tahran'a aktarılmadı"

İran'a ait 6 milyar dolarlık dondurulmuş fonun bugüne kadar Tahran'a aktarılmadığını belirten Ensari, "Bu paranın serbest bırakılması Washington ile Tahran arasında varılacak mutabakata bağlıdır." diye konuştu.

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kabul edilemez"

Katar'ın önceliğinin boğazdaki deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması olduğunu vurgulayan Ensari, ülkesinin bu konuda Umman ile koordinasyon halinde çalıştığını belirtti.

Ensari, "Önceliğimiz Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması ve bölgede döşenen mayınların temizlenmesidir." diyerek seyrüsefer serbestisinin tüm Körfez ülkeleri açısından vazgeçilmez bir hak olduğunu, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ya da deniz trafiğinin herhangi bir tarafça engellenmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Boğazdaki son gerilim sırasında çatışmaların büyümesini önlemek amacıyla doğrudan iletişim hattının devreye alındığını açıklayan Ensari, bu mekanizmanın son olayların kontrol altına alınmasına katkı sağladığını ifade etti.

Fransa'nın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarına verdiği desteği de memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ensari, bu katkının uluslararası deniz güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki krizin yalnızca bölge ülkelerini değil küresel ticareti ve enerji güvenliğini de ilgilendirdiğini söyleyen Ensari, bu nedenle uluslararası bir çözüm gerektirdiğini ifade etti.

Ensari, Katar'ın yalnızca ABD-İran anlaşmasına değil aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanmasına ve ateşkesin sürdürülmesine de odaklandığını belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'da ABD-İran Görüşmesi Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama Altın zincir gasp eden şüpheliler yakalandı: 5 tutuklama
Pentagon’dan 500 milyon dolarlık ihale Listeye Ankara da girdi Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 15:35:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Katar'da ABD-İran Görüşmesi Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.