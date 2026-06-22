Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Katar televizyonuna açıklama yapan Enerji Bakanı Saad bin el-Kaabi, olaya ilişkin bilgi verdi.
Patlamada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Bakan Kaabi, hayatını kaybedenlerin Hindistan ve Pakistan uyruklu olduğunu söyledi.
Katarlı Bakan, patlamanın saldırı değil teknik bir arızadan kaynaklandığını vurguladı.
Patlamada 66 kişinin yaralandığını belirten Kaabi, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Katar'da Fabrika Patlaması: 13 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?