Katar'da Fabrikada Patlama - Son Dakika
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Katar'da Fabrikada Patlama

22.06.2026 01:56
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Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı, yaralılar var.

Katar'da sanayi bölgesinde meydana gelen patlama sonucu gaz tesisinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada teknik nedenle meydana gelen patlamada yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın ardından bölgede yangın çıktığı aktarılan açıklamada, sanayi bölgesinde güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir sızıntının bulunmadığı ifade edildi.

Katar Enerji Şirketinden (Qatar Energy) yapılan açıklamada ise Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ndeki patlama sonucu yerel gaz tedarik tesisinde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin anında müdahale ederek yangını kontrol altına aldıkları kaydedildi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Enerji, Güncel, Katar, Çevre, Dünya, Son Dakika

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