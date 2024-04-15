Katar'da gök gürültülü sağanak nedeniyle eğitim ve kamu kurumlarında uzaktan çalışma kararı alındı

Katar'da, gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın eğitime ve kamu kurumlarında çalışmaya uzaktan devam edileceği duyuruldu.
Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan haberde, Meteoroloji İdaresi verilerine göre yarın ülkede gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.
Bakanlar Kurulunun, önümüzdeki saatlerde ülkede etkili olması beklenen istisnai hava koşulları sebebiyle tüm bakanlıklara bağlı kurumlarda bir gün uzaktan çalışmaya devam kararı aldığı aktarılan haberde, söz konusu kararın, sağlık sektörünün yanı sıra askeri ve emniyet birimlerinde çalışanları kapsamadığı ifade edildi.
Uzaktan çalışma imkanı olmayanların da iş yerlerine gidebilecekleri vurgulanan haberde, ülkedeki vatandaşların resmi makamların uyarıları doğrultusunda hareket etmeleri çağrısı yapıldı.
Haberde, Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığının öğrencilerin yağışlı hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için yarın eğitime uzaktan devam etme kararı aldığı ifade edildi.
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