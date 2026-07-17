Katar'da Güvenlik Tehdidi Sona Erdi

Katar İçişleri Bakanlığı, güvenlik tehdidinin sona erdiğini ve ülkede durumun normale döndüğünü duyurdu.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yayımlanan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, ülkede yaşanan güvenlik durumuyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin ortadan kalktığı ve durumun normale döndüğü belirtildi.

Bahsi geçen güvenlik tehdidine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Katar İçişleri Bakanlığı, kısa bir süre önce ülkedeki güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

Bu arada İran saldırısı nedeniyle Bahreyn'de sirenler çalmış, Kuveyt'te de insansız hava araçları (İHA) ve füzelere karşı hava savunma sistemleri devreye girmişti.