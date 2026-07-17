Katar'da Güvenlik Tehdidi: Vatandaşlar Evde Kalmalı

Katar İçişleri Bakanlığı, güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Ülkede güvenlik tehdidinin olduğu ve vatandaşların evlerinde kalmaları veya güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulunulduğu açıklamada, tehdit sona erinceye kadar vatandaşların açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Kısa süre önce İran saldırısı nedeniyle Bahreyn'de sirenler çalmış, Kuveyt'te de insansız hava araçları (İHA) ve füzelere karşı hava savunma sistemleri devreye girmişti.