Katar'da Türk mutfağının tanıtımı yapıldı

22.05.2026 19:15
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türk mutfağının zengin lezzetleri ve köklü gastronomi kültürü katılımcıların ilgisine sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde her yıl 21-27 Mayıs'ta Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri Katar'ın başkenti Doha'da davetlilerle buluşturuldu.

Elçilik yerleşkesinde düzenlenen programa Katarlı yetkililer, Türk ve Katarlı aşçılar, gastronomi yazarları, gazeteciler, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, programda yaptığı konuşmada, bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın "Bir Sofrada Miras" temasıyla düzenlendiğini belirterek, Türk mutfağının yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin etkileşimiyle şekillenen ortak bir kültürel miras olduğunu ifade etti.

Göksu, Türk mutfak kültürünü, misafirperverliğini ve mirasını Katar'da iyi bir şekilde tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Davetlilere mantı ve sarma atölyelerinde geleneksel tarifler deneyimleme imkanı sunulurken, Türk mutfağının farklı lezzetleri ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Doha'da, hafta boyunca çeşitli Türk restoranlarında özel olarak hazırlanan Türk lezzetlerinin sunulacağı gastronomi ve tanıtım etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

