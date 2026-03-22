22.03.2026 20:19
KATAR'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN Teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi.

Katar- Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Şehitlerden ASELSAN Teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman'ın şehadet haberi, Çankaya ilçesi Umut Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu binaya ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları, eve gelerek aileye taziyede bulundu.

Kaynak: DHA

Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan’ı vurdu Aile teşhis sırasında yıkıldı 3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı
Biri 110, biri 106 yaşında Uzun yaşamın sırrı bu besinde Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

20:22
20:18
19:46
19:28
18:33
18:00
