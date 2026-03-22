KATAR'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN Teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman'ın Ankara'daki ailesine acı haber verildi.

Katar- Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yürüten helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can şehit oldu. Şehitlerden ASELSAN Teknisyeni Süleyman Cemre Kahraman'ın şehadet haberi, Çankaya ilçesi Umut Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehit yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu binaya ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları, eve gelerek aileye taziyede bulundu.