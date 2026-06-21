Katar'dan ABD-İran Görüşmesi Vurgusu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsviçre'de ABD ile İran arasında Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yapılan dörtlü görüşmenin hedeflere ulaşmak için yalnızca bir başlangıç olduğunu söyledi.

Al Sani, dörtlü toplantı öncesi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance ile toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katarlı Bakan, ABD ve İran arasındaki müzakereler ve imzalanan mutabakat zaptına verdikleri destek için Pakistan Başbakanı Şerif ve Vance'a teşekkür etti.

İsviçre'deki görüşmelerin önemine değinen Al Sani, "Bugünkü toplantı, hedeflerimize ulaşmanın sadece başlangıcıdır. Bugünkü toplantıda yaşananlar, bölgenin ve dünyanın güvenliği için önemlidir." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında bugün başladı.