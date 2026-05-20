Katar'dan İsrail'e Tepki

Katar, İsrail tarafından uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde müdahale edilen Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddeti kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik uygulamalarının insanlık dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile ilişkileri bulunan ülkelerin vatandaşları olan aktivistlerin dünyanın gözü önünde kötü muamele ve aşağılamaya maruz bırakılmasının, Filistinlilerin onlarca yıldır işgal ve baskı politikaları altında karşı karşıya kaldığı ihlallerin boyutunu açık şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

İsrail hükümeti üyelerinin uygulamalarının bireysel davranışlar olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu tür adımların insan onurunu ve uluslararası hukuku dikkate almayan sistematik bir resmi politikanın parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, İsrail'in provokatif uygulamalarının ve gözaltındaki aktivistlere yönelik insanlık dışı muamelesinin durdurulması için acil harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Aktivistlerin koşulsuz şekilde derhal serbest bırakılması talep edilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar ve ihlaller nedeniyle hesap vermesi ve cezasızlık politikalarına son verilmesi gerektiği kaydedildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.