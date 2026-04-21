Katar'dan Mescid-i Aksa'ya Kınama

Katar, İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve İsrail bayrağı dalgalandırmasını şiddetle kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, onlarca yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve işgalci İsrail bayrağının avlusunda dalgalandırılmasının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulanarak, bunun dünya genelindeki Müslümanların duygularını provoke ettiği ifade edilerek, Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü hedef alan her türlü girişimin kesin bir şekilde reddedildiği kaydedildi.

Uluslararası toplumun, Kudüs ve kutsal mekanlara yönelik ihlaller karşısında hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada ayrıca, Katar'ın Filistin davasına yönelik tutumunun net olduğunu vurgulandı.

Açıklamada, Filistinlilerin ibadet özgürlüğü dahil olmak üzere tüm haklarının korunması gerektiğine ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin tanınmasının önemine dikkat çekildi.