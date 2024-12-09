Katar'dan Suriye Muhalefetine Destek Çağrısı - Son Dakika
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Katar'dan Suriye Muhalefetine Destek Çağrısı

Katar Başbakan Danışmanı Ensari, Suriye muhalefetinin adımlarını memnuniyetle karşıladı ve uluslararası destek istedi.

09.12.2024 14:16
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Katar Başbakan Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Suriye muhalefetinin attığı "olumlu adımlardan" memnuniyet duyduğunu belirterek, "uluslararası destek" çağrısında bulundu.

Katar resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Ensari, Suriye'deki muhalif güçlerin, sivillerin güvenliği, devlet kurumlarında istikranın sağlanması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi yönünde attığı "olumlu adımları" memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bu adımların, Suriye halkının özgürlük, adalet ve barışa giden yolda meşru beklentilerine ulaşmasını sağlayacak bir başlangıcı temsil ettiğini kaydeden Ensari, "Özgürlük yolunda sayısız fedakarlıklarda bulunan ve zulme karşı on yılı aşkın süredir dillere destan bir mücadele sürdüren kardeş Suriye halkı, ulusal girişimiyle, bugün uluslararası toplum tarafından tanınmayı ve desteklenmeyi hak ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ensari, toplumsal barışın güçlendirilmesi için alınan tedbirlerin önemine dair, "ülkede istikrarsızlığa yol açacak herhangi bir siyasi ya da güvenlik boşluğunun olmaması gerektiğini" vurguladı.

Tüm taraflara, uluslararası insan hakları hukukuna riayet etmeleri ve Suriye halkının çıkarlarını gözeten ve bölgenin istikrarını güçlendirecek barışçıl siyasi geçiş süreci için gayret etmeleri çağrısı yapan Ensari, Katar'ın, Arap dünyası ve uluslararası camiadaki müttefikleriyle Suriye'de barış çabalarının desteklenmesi konusunda yoğun görüşmelerini sürdürdüğünü aktardı.

Kuveyt'ten Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkının korunması vurgusu

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Suriye'de yaşanan gelişmelerin büyük bir dikkatle takip edildiği bildirildi.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin yanı sıra Suriye halkının korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, Kuveyt'in, Suriye'de devlet kurumlarının korunması aracılığıyla istikrarın sağlanmasını ve kardeş Suriye halkının beklentilerine ulaşması için diyalog dilinin güçlendirilmesini desteklediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Katar, Son Dakika

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