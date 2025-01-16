Katar'dan Suriye'ye 32 Ton Gıda Yardımı

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DOHA, 16 Ocak (Xinhua) -- 32 ton gıda yardımı taşıyan Katar Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, Katar'ın Suriyelilere destek amacıyla kurduğu hava köprüsü girişimi çerçevesinde çarşamba günü Suriye'nin başkenti Şam'a iniş yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yardım, tüm dünyada geçim kaynaklarını geliştirmeye odaklanan, devlete ait Katar Kalkınma Fonu tarafından sağlandı.

Bu, Şam Uluslararası Havalimanı'na inen 6. ve Katar'ın hava köprüsü girişimi kullanılarak gönderilen 11. uçak olarak kayda geçti.

Havalimanı yetkililerine göre Doha'dan Şam Uluslararası Havalimanı'na 13 yıl aradan sonra ilk sivil uçuş 7 Ocak'ta gerçekleşti.