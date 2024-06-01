Katar Dışişleri Bakanı, Gazze müzakerelerinde ABD'nin ateşkes teklifine olumlu yaklaşımı temenni ediyor - Son Dakika
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Katar Dışişleri Bakanı, Gazze müzakerelerinde ABD'nin ateşkes teklifine olumlu yaklaşımı temenni ediyor

Katar Dışişleri Bakanı, Gazze müzakerelerinde ABD\'nin ateşkes teklifine olumlu yaklaşımı temenni ediyor

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifiyle ilgili olarak Gazze müzakereleri taraflarının olumlu yaklaşmasını temenni ettiklerini belirtti. Al Sani, Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki savaşın durdurulması için yürütülen arabuluculuk çalışmalarının ele alındığını ifade etti. Al Sani, Biden'ın konuşmasında geçen esaslara tarafların olumlu yaklaşmasını temenni ettiklerini dile getirdi ve bu esasların İsrail askerlerinin yerleşim yerlerinden çekilmesi, İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların girmesini içerdiğini aktardı.

01.06.2024 23:05
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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze müzakereleri taraflarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifiyle ilgili esaslara olumlu yaklaşmasını temenni ettiklerini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Al Sani ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ile bunların geliştirilmesinin yanı sıra Gazze'de savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen arabuluculuk çalışmaları ele alındı.

Arabulucuların, Gazze'de savaşı sona erdirecek ateşkesin sağlanması için çalıştığını kaydeden Al Sani, tarafların, Biden'ın konuşmasında geçen esaslara olumlu yaklaşmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Al Sani, söz konusu esasların "İsrail askerlerinin yerleşim yerlerinden çekilmesi, yüzlerce Filistinliye karşılık kadın, yaşlı ve yaralılar da dahil olmak üzere İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların girmesini" içerdiğini aktardı.

Kahire el-İbhariyye Kanalı, gün içinde Mısırlı üst düzey bir yetkiliden naklettiği haberde, Mısır'ın, Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifi doğrultusunda müzakerelere yeniden dönülmesi için yoğun mesai harcadığını ve bu bağlamda ABD ile Mısır arasında pazar günü Kahire'de bir toplantı yapılmasının beklendiğini aktarmıştı.

Biden, dün Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Dışişleri Bakanı, Gazze müzakerelerinde ABD'nin ateşkes teklifine olumlu yaklaşımı temenni ediyor - Son Dakika

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