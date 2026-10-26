Katar Emiri Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Taşkent'te görüştü

Katar Emiri Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Taşkent'te görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Katar Emiri Al Sani, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili dostluk ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkileri ile bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.
Taraflar ayrıca, ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmeye, Katar Emirine eşlik eden resmi heyetin üyeleri ile Özbekistan'dan üst düzey yetkililer katıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?