Katar Emiri, Doha Büyükelçisi Göksu'ya El-Vecbe Nişanı tevcih etti - Son Dakika
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Katar Emiri, Doha Büyükelçisi Göksu'ya El-Vecbe Nişanı tevcih etti

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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, görev süresinin sonuna gelen Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'ya El-Vecbe Nişanı takdim etti. Göksu, 2020'de başladığı görevi boyunca iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ileriye taşımak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ülkedeki görev süresinin sonuna gelen Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'ya devlet nişanı takdim etti.

Katar Emirliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Emir Temim bin Hamed Al Sani'nin, ülkedeki görev süresinin sonuna gelen Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu'yu Emirlik Divanı'nda kabul ettiği belirtildi.

Al Sani, kabul sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayan rolü dolayısıyla Göksu'ya "El-Vecbe Nişanı" tevcih etti.

Büyükelçi Göksu da Doha Büyükelçiliği hesabından yayımladığı veda mesajında, Katar ve Türkiye arasındaki köklü dostluk bağlarının daha çok güçlenmesine verdikleri desteklerden dolayı Katar Emiri'ne, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile tüm Katar yönetimine teşekkür etti.

Göksu, görev süresince Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığı, dostluk ve kardeşlik hukukunu her alanda daha da ileriye taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

El-Vecbe Nişanı, Katar'daki güvenilir yabancı büyükelçilere veriliyor.

Göksu, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi olarak 2020 yılında göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri, Doha Büyükelçisi Göksu'ya El-Vecbe Nişanı tevcih etti - Son Dakika

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