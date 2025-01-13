Katar Emiri, Gazze'de Ateşkes Müzakerelerini Ele Aldı

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Hamas yetkilileri ve ABD heyeti ile Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim, başkent Doha'daki Lusail Sarayı'nda Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakereleri için gelen Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye başkanlığında Hamas yetkililerini kabul etti.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde uzun vadeli bir ateşkes sağlanmasını amaçlayan müzakerelerdeki son gelişmeler değerlendirildi.

Şeyh Temim, Katar Devleti'nin Filistin davasının adaletine, Filistin halkının meşru haklarına ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasına yönelik kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı.

Şeyh Temim, ABD heyetini de kabul etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ayrıca Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile Trump'ın ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff'u kabul etti.

Lusail Sarayı'ndaki görüşmede, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ile Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ele alındı.

ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve ortak ilgi alanlarına yönelik konular değerlendirildi.

Ayrıca Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için ortak arabuluculuk çabaları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırıldı.