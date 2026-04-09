Katar Emiri'nden Lübnan'a Taziye

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı telefonla arayarak, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve ülkesinin kendileriyle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Emir Temim, ABD ile İran arasındaki ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi için yürütülen çalışmalara destek vererek, gerilimin azaltılmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn ise Katar Emiri'ne Lübnan'a ve halkına yönelik destekleyici tutumundan dolayı teşekkür etti.

Avn ayrıca, "Katar'ın Lübnan'a ve halkına her alanda ve her koşulda, özellikle acil tıbbi yardım ve ekipman desteği konusunda sağladığı destekten" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.