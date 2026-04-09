Katar Emiri'nden Lübnan'a Taziye

09.04.2026 14:33
Katar Emiri, Lübnan Cumhurbaşkanı'na İsrail saldırılarında ölenler için taziyelerini iletti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı telefonla arayarak, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve ülkesinin kendileriyle dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı telefonla aradı.

Katar Emiri görüşmede İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Lübnan'a taziyelerini iletti.

Emir Temim, ABD ile İran arasındaki ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi için yürütülen çalışmalara destek vererek, gerilimin azaltılmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn ise Katar Emiri'ne Lübnan'a ve halkına yönelik destekleyici tutumundan dolayı teşekkür etti.

Avn ayrıca, "Katar'ın Lübnan'a ve halkına her alanda ve her koşulda, özellikle acil tıbbi yardım ve ekipman desteği konusunda sağladığı destekten" duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan, oyuncu Görkem Sevindik’e ’Filistin’ telefonu TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu
Türkiye, EURO 2032’nin tek başına ev sahibi olabilir Türkiye, EURO 2032'nin tek başına ev sahibi olabilir
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe’den Osimhen düşüncesi Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı

15:58
Savaşta Rusya’nın kasasını doldurdu Putin’in kazandığı paraya bakın
Savaşta Rusya'nın kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın
15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:32:15. #7.13#
