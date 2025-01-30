Katar Emiri Şam'da Temaslarda Bulundu

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunuyor.

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, geçiş döneminin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Al Sani ve beraberindeki heyetini, Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Şara'ya havalimanında geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir, Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve çok sayıda yetkili eşlik etti.

Katarlı heyetin temasları sırasında Dışişleri Bakanı Şeybani ile Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi ortak basın toplantısı düzenledi.

Şeybani, Katar'ın her zaman Suriye'nin müttefiki olduğunu söyledi.

Katar heyetiyle görüştüklerini kaydeden Şeybani, "İkili ilişkilerimizi sürdürmeyi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

El-Halifi de Suriye'deki geçiş sürecine yönelik alınan önemli kararları takdir ettiklerini belirterek, "Suriye halkı meşru haklarını talep etme konusunda harika bir ders verdi." değerlendirmesinde bulundu.