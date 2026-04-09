Katar Emiri ve Pakistan Başbakanı Görüştü - Son Dakika
Katar Emiri ve Pakistan Başbakanı Görüştü

09.04.2026 19:49
Katar Emiri, Pakistan Başbakanı ile ABD-İran ateşkesini ve bölgesel güvenliği görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile başta ABD ve İran arasında ilan edilen ateşkes olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile Şahbaz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ve İran arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin son durum ve bu sürece katkı sağlayan diplomatik girişimler değerlendirildi.

Şerif, ateşkes anlaşmasının detayları ve sürece ilişkin yürütülen çabalar hakkında Şeyh Temim'i bilgilendirirken, Şeyh Temim ise söz konusu girişimlere verdiği desteğini ifade etti.

İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırıları ve bunların bölgesel güvenliğe etkilerinin de ele alındığı görüşmede taraflar, İsrail'in Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, anlaşmazlıkların diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri ve Pakistan Başbakanı Görüştü - Son Dakika

’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı ''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı
Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı Avrupa şampiyonu Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı

20:13
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
20:10
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
19:45
THY’de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
18:54
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
18:43
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
SON DAKİKA: Katar Emiri ve Pakistan Başbakanı Görüştü - Son Dakika
