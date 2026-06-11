Katar Emiri ve Trump'tan Bölgesel Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika
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Katar Emiri ve Trump'tan Bölgesel Güvenlik Görüşmesi

11.06.2026 22:39
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Katar Emiri Şeyh Temim, Trump ile telefon görüşmesinde bölgede gerilimi azaltma çabalarını ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde kaydedilen ilerleme ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim ile ABD Başkanı Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bunların geliştirilmesi yollarının yanı sıra, bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ile uluslararası gelişmeler değerlendirildi.

ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler ve varılan mutabakatların sonuçlarının değerlendirildiği görüşmede Trump, üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakatların ilgili tüm taraflarca onaylandığını ve Katar'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin katılımı ve desteğiyle nihai prosedürlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü ve duyurulması için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim ise ülkesinin anlaşmazlıkların diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesine yönelik tüm girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı güçlendirecek her türlü çabayı desteklediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri ve Trump'tan Bölgesel Güvenlik Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sevda Yusuf Sevda Yusuf:
    katar emiri ve trump görüşüyor biz mi biz koşşşş ?? anadolu'da bir köy hali de benimki sormuşsa nerden alacağım haberi yani devletler üst seviyelerde konuşurken bizim de duymamız güzel hoş da bize bu tür gelişmelerin ne yansıması olacak o belli değil işte ?? diplomasi güzel bir şey elbette ama sonuç ne olacak onu göreceğiz ?? 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Hilmi Sancak Mehmet Hilmi Sancak:
    barış çabalarından memnunum ama ülkemizin bu tür anlaşmaların içinde ne kadar söz sahibi olduğunu bilmek isterim 0 0 Yanıtla
  • Senem Babacan Senem Babacan:
    bu tür görüşmelerin güvenlik açısından ne kadar sızdırıldığı merak konusu yani sonuçta açık açık haber olmuş gizli diplomasi filan da kalmıyor gerçekten 0 0 Yanıtla
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