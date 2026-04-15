Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar Emiri ve Trump'tan Enerji Piyasaları Üzerine Görüşme

15.04.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Emiri, Trump'la telefon görüşmesinde enerji piyasaları ve uluslararası güvenliği ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'la son gerilimlerin küresel enerji piyasalarının istikrarı ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki gerilim gölgesinde yaşanan bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle de son gerilimlerin uluslararası denizcilik güvenliğinin yanı sıra enerji piyasalarının istikrarı ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkileri konuşuldu.

Ülkesinin küresel enerji piyasaları istikrarını destekleyen güvenilir bir ortak olduğunun altını çizen Şeyh Temim, enerji piyasalarının istikrarı için uluslararası ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması için uluslararası çabaların artırılmasının önemine vurgu yapan Şeyh Temim, bölgesel ve küresel istikrarı korumak için krizlerin diplomatik yollarla çözülmesini belirtti.

ABD Başkanı Trump da Katar'ın bölgede üstlendiği arabuluculuk rolünü takdir ettiklerini vurgulayarak, küresel enerji piyasalarının istikrarı başta olmak üzere çeşitli konularda Katar'la koordinasyonu sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Enerji, Güncel, Katar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var

23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 00:10:03. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.