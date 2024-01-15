Katar, Gazze\'den yaralı Filistinlileri tedavi için ülkeye getirdi

Katar, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nden bir grup daha yaralı Filistinlinin tedavi için ülkeye getirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Gazze'deki 1500 Filistinlinin tedavisi için başlattığı girişim kapsamında başkent Doha'ya ulaşan 7. grubun karşılandığı ifade edildi.

Katar'ın, uluslararası ve bölgesel ortaklarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin acılarını azaltmaya yönelik desteğinin devam ettiği kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı'nın Ofis Müdürü Hamed el-Maliki de yaptığı yazılı açıklamada, "Katar, Fransız ve İtalyan taraflarının işbirliğiyle 6. ve 7. grup yaralıları karşıladı. Yaralılar, Gazze Şeridi'nden Mısır'ın El- Ariş kentindeki İtalyan ve Fransız hastaneleri aracılığıyla Doha'ya nakledildi." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Doha Büyükelçisi Jean-Baptiste Faivre, AA'ya yaptığı açıklamada, ülkesi ile Katar'ın Gazze halkına yardım için birlikte çalıştığını belirtti.

İtalya'nın Doha'daki Konsolosluğu da Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan açıklamasında, Doha'da 13 yaralıyı karşıladıklarını bildirdi.

Katar, perşembe günü de aynı girişim kapsamında Gazze'den gelen yaralıları karşılamıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze dışında tedavi görmesi gereken 6 bin 200 yaralı olduğunu söylemişti.

Kudra, Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez durumundaki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmet dışı kalması nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etmişti.