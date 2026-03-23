Katar Havayolları Uçaklarını İspanya'ya Taşıdı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken Katar Havayolları, en büyük 20 uçağını İspanya'nın Teruel kentindeki uzun süreli depolama tesisine taşıdı.

Financial Times gazetesinin haberinde yer verilen Flightradar24 verilerine göre, hava yolu dün 5 uçak daha göndererek İspanya'daki tesiste bulunan toplam uçak sayısını 20'ye çıkardı.

İspanya'ya taşınan uçakların çoğunun, filosunun en büyükleri arasında yer alan Airbus A380, Airbus A350 ve Boeing 787 tipi olduğu görüldü.

Konu hakkında Financial Times'a açıklamada bulunan Katar Havayolları, "Bölgedeki mevcut durum ve bunun sonucunda uçuş operasyonlarında yaşanan aksamalar nedeniyle Katar Havayolları bazı uçaklarını, Katar dışındaki seçilmiş havalimanlarına konuşlandırdı. Bu geçici bir önlemdir ve uçuş operasyonları normal seviyelere döndükçe uçaklar kademeli olarak tekrar hizmete alınacaktır." ifadelerine yer verdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.