Katar: Hürmüz Boğazı'nın açık olması herkes için hayati önemde

Katar, Hürmüz Boğazı krizinin bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, boğazın açık olmasının herkes için hayati önem taşıdığını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve İletişim Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki son gelişmeler, ABD-İran gerilimi ve İsrail'in Katar'a yönelik iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haşimi, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, boğazın yeniden açılması için Katar'ın arabuluculuk çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer ve ticaret güvenliğinin önemine dikkati çeken Haşimi, "Hürmüz Boğazı'nın açık olması bizim ve bölgedeki herkes için hayati önem taşımaktadır." dedi.

ABD-İran geriliminin çözümü için Çin dahil bölgesel ve küresel ortaklarla çalışıyoruz

Haşimi, Orta Doğu'daki gelişmelere ve Washington-Tahran hattındaki gerilime işaret ederek, bölgede süren belirsizlik ve gerginlik halinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Haşimi, krizin sona erdirilmesi ve gerilimin düşürülmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası ortaklarla temasların aralıksız sürdüğünü belirterek, bölgedeki "ne savaş ne de barış" durumunun sürdürülemez olduğunu dile getirdi.

ABD-İran müzakerelerin yeniden başlatılması için Çin'in yanı sıra bölge ülkeleriyle de işbirliği yapıldığı aktaran Haşimi, diplomasi ve diyaloğa yeniden dönülmesi için ABD ve İran arasında siyasi bir iradenin ortaya konulması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Katar'ı hedef alan iddiaları asılsız

Haşimi, İsrail'in Katar'a yönelik iddialarına da tepki gösterdi.

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu ve söylemlerinin ardından Katar'ı hedef alan karalama kampanyalarına başvurduğunu söyleyen Haşimi, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Katar'ın birçok krizde kendisini kanıtlamış güvenilir bir arabulucu ve uluslararası ortak olduğunun altını çizen Haşimi, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen arabuluculuk ve insani yardım çalışmalarının uluslararası toplum tarafından bilindiğini ve belgelendiğini ifade etti.

İsrailli yetkililerin Katar'ın üstlendiği rolün farkında olduğunu söyleyen Haşimi, karalama kampanyaları ve asılsız iddiaların Katar'ı bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğin sağlanmasına yönelik çabalarından vazgeçiremeyeceğini sözlerine ekledi.

İsrail'de seçimler yaklaşırken başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasetçilerden Katar'a yönelik art arda sert açıklamalar geliyor.