Katar, İkinci Füze Saldırısını Önledi

Katar, İran'ın misilleme saldırıları kapsamında bir saat içinde ikincisi gerçekleştirilen füze saldırısını engellediğini duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı ABD merkezli X platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Katar Devleti Savunma Bakanlığı, Katar topraklarına yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga füze saldırısının Silahlı Kuvvetler tarafından başarıyla etkisiz hale gitirildiğini duyurur." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, saldırıya dair detay bilgi verilmedi.

Katar Savunma Bakanlığı yaklaşık bir saat önce yaptığı bir başka yazılı açıklamada, ülkeye yönelik füze saldırısının engellendiğini duyurmuştu.