Katar'ın Suriye'ye Ziyareti - Son Dakika
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Katar'ın Suriye'ye Ziyareti

Katar Dışişleri Bakanı Huleyfi, Suriye'nin yeni yönetimiyle Şam'da görüştü, ilişkiler güçlendi.

23.12.2024 19:46
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Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'yla bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Huleyfi'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Huleyfi'nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetim ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Katar'ın ilk üst düzey heyeti, 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı. Heyete Katar Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed bin Abdulaziz bin Salih el-Huleyfi başkanlık etti." denildi.

Açıklamada, bu ziyaretin iki ülke arasında kardeşlik ilişkilerini pekiştirdiği vurgulanarak, Katar'ın Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği paylaşıldı. Ayrıca Suriye halkının kalkınma, barış ve istikrar içinde yaşaması için çaba gösterileceği ifade edildi.

Katarlı Bakan Huleyfi, görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamalarda, Ahmed eş-Şera ile yaptığı görüşmede, siyasi ve güvenlik alanlarına ilişkin konuların değerlendirildiğini kaydetti.

Ülkesinin her zamankinden daha çok Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Huleyfi, bundan sonraki sürecin Suriye için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera da şu ifadeleri kullandı:

"Katar devrimin tüm aşamalarında Suriye halkının yanında yer aldı ve son ana kadar aldığı pozisyonda kaldı. Kendileriyle ayrıca, gelecek dönemin tüm zorluklarını konuştuk, siyasi ve kalkınma yönüyle tüm zorluklarını ele aldık. Katar tarafının, Suriye topraklarında yatırım yapmaya istekli olduğunu gördük, özellikle enerji, havaalanı ve limanlar konusunda uluslararası bir deneyime sahipler, buna etkin bir şekilde katılacaklardır. Bundan sonraki süreç ilk aşamada kalkınma olacak."

Ülkede yapılmasını planladıkları ulusal kongreye ilişkin program üzerinde çalıştıklarını belirten Şera, ülke çapındaki kentlerden kongreye katılacak olan etkin isimlerin belirleneceğini kaydetti.

Şera, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye Suriye'yi ziyaret etmeleri için davet ettiklerini ve önceki döneme göre iki ülke arasındaki ilişkilerin binlerce kat daha ileri düzeyde olacağını söyledi.

Katar Şam Büyükelçiliğini yeniden açmıştı.

Katar'ın Şam Büyükelçiliği, 13 yılın ardından cumartesi günü yeniden açılmıştı.

Katar, Temmuz 2011'de, Beşşar Esed rejimi destekçilerinin saldırısının ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Bu saldırılar, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Mart 2011'de başlayan Suriye Devrimi ile ilgili yayınlarına tepki olarak yapılmıştı.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

Kaynak: AA

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