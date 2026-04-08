Katar, İran'a Tazminat Talep Etti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar, İran'a Tazminat Talep Etti

08.04.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, İran saldırıları nedeniyle BM'den tazminat talebinde bulundu ve durumu bildirdi.

Katar, topraklarına yönelik İran saldırıları nedeniyle uğradığı zararların tazmin edilmesi talebini Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyine iletti.

Katar Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Buna göre, Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Aliya Ahmed bin Seyf Al Sani, İran'ın Katar topraklarına yönelik saldırılarındaki son gelişmelere ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına iki ayrı mektup gönderdi.

Mektuplarda, İran'ın Katar'a yönelik saldırılarının "uluslararası sorumluluk" doğurduğu belirtilerek, Tahran yönetiminin bu fiiller nedeniyle, durumun gerektirdiği şekilde, Katar'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, saldırılar sonucu oluşan tüm zarar ve kayıpların ilgili kurumlarca belirleneceği, gelişmeler konusunda BM'nin bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

Katar, mektuplarda ayrıca İran saldırılarının ülkenin egemenliğinin açık ihlali, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan tehdit, bölgesel istikrarı hedef alan kabul edilemez bir tırmanış olduğunu savundu.

Doha yönetimi, BM Güvenlik Konseyinden bu ihlallerin durdurulması ve sorumluların caydırılması için gerekli adımları atmasını isterken, BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu da belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar, İran'a Tazminat Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:41:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Katar, İran'a Tazminat Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.