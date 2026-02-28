Katar, İran Füzesi'ni Etkisiz Hale Getirdi - Son Dakika
Katar, İran Füzesi'ni Etkisiz Hale Getirdi

28.02.2026 12:37
Katar, İran menşeli bir füzeyi Patriot sistemiyle düşürdü; ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı.

Katar, savunma sistemleriyle hava sahasında İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı yetkilisi, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, İran menşeli bir füzenin Patriot hava savunma sistemiyle, hava sahasında, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öten yandan, ABD'nin Katar Büyükelçiliği, tüm personel için "sığınakta kal, güvenli alanda kal" uygulaması başlattı ve Katar'daki Amerikalılara da aynı şekilde hareket etmelerini tavsiye etti.

Büyükelçilik yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlarına güvenli bir konum bulmalarını; yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını yanlarında bulundurmayı, gösterilerden uzak durmayı ve çevrelerinden haberdar olmayı önerdi.

Açıklamada ayrıca yerel medyayı takip ederek gelişmelere göre planlarını güncellemeleri, telefonlarını şarjlı tutmaları ve aileleri ile iletişim halinde olmaları istendi.

ABD vatandaşlarına, Katar'daki güvenlik durumuna ilişkin en güncel bilgileri almak için "Smart Traveler Enrollment Program" (STEP) programına kayıt olmaları tavsiyesinde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

Kaynak: AA

