Katar, İran'ın Hürmüz'deki internet kablolarını hedef alma ihtimaline karşı uyardı

Katar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz altı internet kablolarını hedef alma ihtimaline ilişkin, böyle bir adımın İran halkı dahil tüm bölge ülkelerine zarar vereceği uyarısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanlığı İletişim ve Medya Dairesi Başkanı İbrahim el-Haşimi, başkent Doha'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki internet kablolarını hedef alma tehdidi, ABD-İran müzakereleri ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz altı internet kablolarının hedef alınabileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösteren Haşimi, "İran tarafı kendisine şu soruyu sormalı: İnternet kablolarının kesilmesinden en fazla kim zarar görecek? ABD veya İsrail mi, yoksa bölge ülkeleri ve İran halkı mı?" ifadelerini kullandı.

Böyle bir adımın İran dahil tüm bölge ülkelerini olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Haşimi, bu tür tehdit ve açıklamalara derhal son verilmesi gerektiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bölge ülkelerinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Haşimi, İran'a uluslararası hukukun seyrüsefer serbestisine ilişkin hükümlerine uyma ve boğazı açık tutma çağrısında bulundu.

Haşimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bölgeye ve bölge halklarına zarar veren saldırılarını durdurması gerektiğini vurguladı.

"ABD ile İran arasındaki temaslar kesintisiz sürüyor"

Katar'ın ABD ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik Pakistan ile birlikte yürüttüğü arabuluculuk çabalarına da değinen Haşimi, taraflar arasındaki görüşmelerin ve mesaj alışverişinin devam ettiğini bildirdi.

Haşimi, "ABD ile İran arasında arabulucuların katılımıyla görüşmeler, ziyaretler ve mesaj alışverişi kesintisiz sürüyor. Gerilimi sona erdirmek için yorulmadan çalışıyoruz." dedi.

Bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik girişimlerin durmadığını belirten Haşimi, krizin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini vurguladı.

Haşimi, "Müzakere masasında sağlanacak barışçıl çözüm, bölgenin güvenliğini ve istikrarını koruyacak tek çözümdür." ifadelerini kullandı.

Krizin uzamasının yalnızca bölge ülkelerini değil, tüm dünyayı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Haşimi, küresel maliyetlerin daha fazla artmasını önlemek için diplomatik çözümün hızlandırılması gerektiğini söyledi.

ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması için herhangi bir süre sınırı bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Haşimi, "Bugün bir çözüme ulaşmayı temenni ediyoruz. Arabulucular olarak iyimser olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Haşimi, Katar'ın önceliğinin tarafları yeniden müzakere masasına döndürmek ve bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün Doha'ya gerçekleştireceği ziyarete de değinen Haşimi, Macron'un Doha'daki temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra enerji ve savunma alanlarındaki işbirliğinin de ele alınacağını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhibbi, dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan 7 ana internet kablosunun geçtiğini belirterek, internet ve ticari veri akışının bu kablolarla bağlantılı olduğunu söylemiş ve yeni hedeflerin açıklanabileceği mesajını vermişti.

Söz konusu deniz altı kabloları, Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika arasındaki internet trafiği ile ticari veri iletişiminde önemli rol oynuyor.