Katar, İran Saldırılarını Engelledi

(ANKARA) - Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik İran kaynaklı saldırılara ilişkin tırmanış dönemi boyunca toplam 101 balistik füze, 39 drone, 2 SU-24 savaş uçağı ve 3 seyir füzesi tespit edildiğini ve 98 füzenin engellediğini bildirirken; Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, "Bu saldırıların cevapsız kalmayacağını" belirtti.

Bakanlık, hava savunma sistemlerinin 101 balistik füzenin 98'ini, 39 dronun 24'ünü, her iki SU-24 savaş uçağını ve üç seyir füzesinin tamamını başarıyla engellediğini duyurdu. Yetkililer, bu önlemlerin Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından ulusal hava sahasını ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, basın toplantısında," füze engelleyici stoklarının tam kapasitede ve ülkenin mevcut tehditle başa çıkabilecek kaynaklara sahip olduğunu" belirtti. El-Ansari, "İran uçaklarının uyarılara rağmen Katar hava sahasına girdiğini ve Doha'ya yöneldiğini, ancak vurulduklarını" ifade etti.

El-Ansari, Hamad Uluslararası Havalimanı'na saldırı girişimlerinin başarısız olduğunu ve Katar'a yaklaşan füze saldırıları hakkında önceden bilgi verilmediğini belirtti. "Körfez ülkelerine baskı yapılmasının müzakerelere dönüş sağlayacağı iddiasının doğru olmadığını" belirten El-Ansari, Katar'ın tam hazırlıkta olduğunu ve saldırıların cevapsız kalmayacağını kaydetti.