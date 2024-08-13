Katar, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı - Son Dakika
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Katar, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrailli iki bakanın fanatik Yahudi yerleşimcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadığını açıkladı. Baskının uluslararası hukuka ve Kudüs'ün statüsüne aykırı olduğu vurgulandı.

13.08.2024 19:03
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Katar, İsrailli iki bakanın fanatik Yahudi yerleşimcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail işgal hükümetinin iki bakanı, bazı İsrail Meclisi üyeleri ve yüzlerce yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve ibadet edenlerin girişlerine kısıtlama getirilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı baskını "uluslararası hukukun ve Kudüs'teki mevcut tarihi ve hukuki statüko ile kutsal değerlerin açık şekilde ihlali" olarak değerlendirerek defalarca yapılan bu tarz eylemlerin yalnızca Filistinlilere değil, dünya çapında milyonlarca Müslümana yönelik bir saldırı olduğu vurgulandı.

"Baskının Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması için devam eden çabalar üzerindeki etkisi konusunda uyarılarda bulunuyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma Gazze'de devam eden saldırıları durdurmak için acil eylem çağrısı yapıldı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli gruplar, Yahudilerin dini bayramı Tisha B'Av nedeniyle Aksa'ya geniş çaplı baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Sabah saatlerinden itibaren, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsraillinin gün içerisinde büyük gruplar halinde ve İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtilmişti.

Ayrıca Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrailli bakanlar Ben-Gvir ile Wasserlauf'ın yanı sıra bir grup İsrail Meclis üyesinin İsrail polisi himayesinde Aksa'ya baskın düzenlediği aktarılmıştı.

Ben-Gvir, baskın sırasında Aksa'dan paylaştığı görüntülü mesajında "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada (Yahudi) ibadete izin vermek." ifadesini kullanmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

Kaynak: AA

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