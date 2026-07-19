Katar, Suudi Arabistan ve Umman ile Gerilimi Düşürme Görüşmesi - Son Dakika
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Katar, Suudi Arabistan ve Umman ile Gerilimi Düşürme Görüşmesi

19.07.2026 22:28
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Katar Başbakanı, Suudi Arabistan ve Umman'la ABD-İran gerilimini ele aldı, diyalog çağrısında bulundu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan ve Umman Dışişleri Bakanlarıyla bölgedeki son gelişmeleri ve ABD ve İran arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Katar'ın söz konusu ülkelerle ikili işbirliği ilişkileri ve bunların geliştirilmesi imkanlarının yanı sıra bölgedeki son gelişmeler, ABD ve İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimler ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen ortak koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Görüşmelerde Al Sani, tüm tarafların diyalog ve diplomasiye bağlı kalmasının önemini vurgulayarak, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde varılan anlaşmaların uygulanması gerektiğini ifade etti ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasının önemine dikkati çekti.

Al Sani ayrıca, Katar'ın bölgede gerilimin azaltılmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm diplomatik çabalara tam destek verdiğini yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar, Suudi Arabistan ve Umman ile Gerilimi Düşürme Görüşmesi - Son Dakika

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