Katar ve BAE Liderlerinden Telefon Görüşmesi

23.05.2026 19:19
Katar Emiri, BAE Başkanı ile bölgesel gelişmeleri ve güvenlik çabalarını görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Emir Temim ile Al Nahyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar değerlendirildi.

Katar Dışişleri Bakanı da BAE'li mevkidaşıyla görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ikili, ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları masaya yatırdı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
