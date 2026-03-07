Katar ve Mısır Askeri Gerilimi Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar ve Mısır Askeri Gerilimi Görüştü

Katar ve Mısır Askeri Gerilimi Görüştü
07.03.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar ve Mısır dışişleri bakanları, bölgedeki askeri gerilimin durdurulması için telefonla görüştü.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati'nin, bölgedeki "askeri gerilimin durdurulması ve diyalog sürecine dönülmesi" konusunda görüştüğü belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ve Abdulati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki askeri gerilimin tırmanması, bu durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrar üzerindeki yansımaları ele alındı.

Katar ve Mısırlı bakanlar görüşmede, "askeri gerilimin durdurulması ve diyalog sürecine dönülerek ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi" gerektiğini vurguladı.

Al Sani, ülkesinin topraklarına yönelik İran saldırılarını yeniden kınayarak, "Bu saldırılar hiçbir gerekçe veya bahane altında kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Katar'ın her zaman bölgesel çatışmaların dışında kalmaya özen gösterdiğini belirten Al Sani, Tahran ile uluslararası toplum arasında diyaloğu kolaylaştırmaya çalıştıklarını hatırlattı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ise bölgedeki tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunarak, "Askeri gerilimin daha fazla artmasını önlemek amacıyla sağduyunun hakim kılınması, müzakerelere ve diplomatik yöntemlere dönülmesi" gerektiğini ifade etti.

İran, 28 Şubat'tan bu yana İsrail ve ABD'nin Tahran'a yönelik sürdürdüğü askeri saldırılara tepki olarak Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Umman ve Ürdün'ü hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Mısır, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar ve Mısır Askeri Gerilimi Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:07:48. #7.12#
SON DAKİKA: Katar ve Mısır Askeri Gerilimi Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.