Katar ve Pakistan'dan Bölgesel İşbirliği Vurgusu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen görüşmede, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgedeki son durum ele alındı.

Görüşmede, Şeyh Temim, Pakistan'ın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik diyaloğun güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Şerif ise Katar ve bölge ülkelerini hedef alan saldırıları kınadığını vurgulayarak, Pakistan'ın Doha ile tam dayanışma içinde olduğunu ve Katar'ın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için attığı tüm adımları desteklediğini ifade etti.

Taraflar, bölgedeki gerilimin azaltılması sürecinin desteklenmesi ve uluslararası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, özellikle hayati deniz geçiş yolları üzerinden enerji tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca ortak ilgi alanlarına giren güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu, mevcut gelişmelerin bölge güvenliği ve istikrarına etkileri çerçevesinde koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi konusunda taraflar mutabık kaldı.

İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin de ele alındığı görüşmeye, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da hazır bulundu.