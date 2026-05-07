Katar ve Pakistan Diplomatik Görüşme Yaptı

07.05.2026 18:26
Katar Başbakanı Al Sani, Pakistan ile bölgedeki gerilim ve iş birliğini ele aldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bölgedeki son gelişmeleri ve gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani ile Şerif, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesi imkanları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ile Pakistan'ın gerilimin düşürülmesine yönelik yürüttüğü diplomatik girişimler masaya yatırıldı.

Al Sani, görüşmede, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkese katkı sunan Pakistan başta olmak üzere arabuluculuk ve iyi niyet girişimlerinde bulunan tüm tarafların çabalarını takdir ettiklerini ifade etti ve Katar'ın krizlerin barışçıl yollarla çözümünü hedefleyen arabuluculuk girişimlerine tam destek verdiğini vurguladı.

Katar Başbakanı Al Sani, kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasının bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağını belirterek tüm tarafların müzakerelerde ilerleme sağlanmasına katkı sunacak şekilde bu çabalara olumlu yaklaşmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

