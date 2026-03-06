Katar ve Suriye Savunma İşleri Görüştü

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Sani, Ebu Kasra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güvenlik gelişmeleriyle ilgili bölgedeki son durumun değerlendirildiği görüşmede, Katar ile Suriye arasındaki işbirliği ve koordinasyon da masaya yatırıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.