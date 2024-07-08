Katarlı Sanatçı Dana Al Fardan, Kuşadası'nda Sahne Aldı - Son Dakika
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Katarlı Sanatçı Dana Al Fardan, Kuşadası'nda Sahne Aldı

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kültür Sanat Tanıtım Vakfı tarafından düzenlenen konserde, Katarlı besteci ve sanatçı Dana Al Fardan, 'İndigo' albümündeki şarkılarını seslendirdi. Katar Filarmoni Orkestrası sanatçıları da kendisine eşlik etti. Ayrıca, Dana Al Fardan, Türk dinleyicisiyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti ve Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.

08.07.2024 14:17
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Katarlı besteci ve sanatçı Dana Al Fardan, Kuşadası'nda sahne aldı.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kültür Sanat Tanıtım Vakfı ev sahipliğinde Kuşadası Kervansarayı'nda konser veren Dana Al Fardan, "İndigo" albümündeki şarkıları seslendirdi.

Dana Al Fardan, şarkılarını ilk kez Türk dinleyicisiyle buluşturma imkanı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Katar Filarmoni Orkestrası sanatçıları da Dana Al Fardan'a eşlik etti.

Sanatçı, Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni de gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katarlı Sanatçı Dana Al Fardan, Kuşadası'nda Sahne Aldı - Son Dakika

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