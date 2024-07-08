Katarlı Sanatçı Dana Al Fardan, Kuşadası'nda Sahne Aldı

Güncel

Katarlı besteci ve sanatçı Dana Al Fardan, Kuşadası'nda sahne aldı.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kültür Sanat Tanıtım Vakfı ev sahipliğinde Kuşadası Kervansarayı'nda konser veren Dana Al Fardan, "İndigo" albümündeki şarkıları seslendirdi.

Dana Al Fardan, şarkılarını ilk kez Türk dinleyicisiyle buluşturma imkanı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Katar Filarmoni Orkestrası sanatçıları da Dana Al Fardan'a eşlik etti.

Sanatçı, Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni de gezdi.