Kathimerini, Yunanistan'ın 2026-2035 planında 187 kışlayı kapatacağını ileri sürdü

Kathimerini, Yunanistan'ın 2026-2035 planında 187 kışlayı kapatacağını ileri sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kathimerini, Yunanistan'ın 2026-2035 dönemi yapılanmasında 831 kışladan 187'sini kapatacağını ileri sürdü. Savunma Bakanı Dendias'ın Meclis komisyonuna kapalı kapılar ardında bilgi verdiği öne sürülen planla yıllık 100 milyon avro tasarruf hedefleniyor.
Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın tasarruf tedbirleri kapsamında 187 kışlayı kapatacağını ileri sürdü.
Habere göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 2026-2035 dönemi için yeni bir yapılanma planlıyor.
Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, kapalı kapılar ardında Meclis'teki Milli Savunma ve Dış Politika Daimi Komitesine bilgi verdiği ileri sürülen düzenleme ile Silahlı Kuvvetlerde kaynak tasarrufu amaçlanıyor.
Bu çerçevede, bazı kışlaların birleştirilmesi ve ülkedeki 831 kışladan 187'sinin kapatılması planlanıyor. Bu kışlaların kapatılmasıyla yıllık 100 milyon avroluk tasarruf elde edilmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
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