Kathimerini, Yunanistan'ın 2026-2035 planında 187 kışlayı kapatacağını ileri sürdü

Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın tasarruf tedbirleri kapsamında 187 kışlayı kapatacağını ileri sürdü.

Habere göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 2026-2035 dönemi için yeni bir yapılanma planlıyor.

Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, kapalı kapılar ardında Meclis'teki Milli Savunma ve Dış Politika Daimi Komitesine bilgi verdiği ileri sürülen düzenleme ile Silahlı Kuvvetlerde kaynak tasarrufu amaçlanıyor.

Bu çerçevede, bazı kışlaların birleştirilmesi ve ülkedeki 831 kışladan 187'sinin kapatılması planlanıyor. Bu kışlaların kapatılmasıyla yıllık 100 milyon avroluk tasarruf elde edilmesi öngörülüyor.