KATİM'de finansman krizi: Bakanlık 155 milyon TL'lik geri ödemeyi onaylamadı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yaklaşık 170 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Kimya Teknoloji Merkezi’nde (KATİM) finansman sorunları derinleşiyor. Ticaret Bakanlığı, İKMİB’in KATİM A.Ş. aracılığıyla oluşturduğu 155 milyon TL’lik uzun vadeli geri ödeme modelini onaylamadı. Bakanlık, yeni kaynak aktarımını kısa vadeli ödeme şartına bağladı.

Bakanlığın İMMİB Genel Sekreterliği’ne gönderdiği 6 Mayıs 2026 tarihli yazıda, İKMİB bütçesinden KATİM A.Ş.’ye 2025’ten itibaren 40 milyon TL sermaye aktarıldığı, 47,5 milyon TL’nin beş yılda geri ödenmek üzere şirkete aktarılmasının uygun görüldüğü belirtildi. Ayrıca, yedek akçe ve 2026 gelir fazlasından 30 milyon TL’nin daha sermaye olarak aktarılması talebi Bakanlık gündemine taşındı. Ancak Bakanlık, 155 milyon TL’lik geri ödemenin 2028’de başlayıp 17 yıla yayılmasını uygun bulmadı. Yeni kaynak aktarımı için geri ödemenin en geç 2030 sonuna kadar tamamlanması şartı getirildi.

KATİM, yüksek yatırım maliyetlerine rağmen sürdürülebilir gelir yapısına ulaşamadı. Merkezin aylık maliyeti personel maaşları, kira, güvenlik gibi giderlerle yaklaşık 3 milyon TL. Yıl başında İKMİB yönetimi, WhatsApp üzerinden üç aylık gönüllü katkı çağrısı yaparak yaklaşık 10 milyon TL toplamayı hedeflemişti. Yeni yönetimin gündeminde merkezin küçültülmesi, yeniden yapılandırılması veya faaliyetlerinin sonlandırılması gibi seçenekler bulunuyor.