Kato Dağı eteklerinde yüzlerce öğrenci uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Kato Dağı eteklerinde yüzlerce öğrenci uçurtma uçurdu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce öğrenci ve vatandaş bir araya geldi. Şenlikte geleneksel oyunlar oynandı, halaylar çekildi ve 400 öğrenciye uçurtmalar dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, şenliğin geleneksel hale geleceğini belirtti ve amaçlarının eğitim öğretim sonlarında sosyal aktiviteler düzenlemek olduğunu söyledi.

31.05.2024 20:52
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Kato Dağı eteklerinde yüzlerce öğrenci uçurtma uçurdu

Mehmetçik ve vatandaşlar uçurtma şenliğinde halay oynadı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl ilki defa düzenlenen uçurtma şenliğinde yüzlerce uçurtma uçuruldu. Mehmetçik ve vatandaşlar halay oynadı.

İlçe Milli Eğitim ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel oyunlarında içinde olduğu uçurtma şenliği düzenlendi. Yüzlerce öğrencinin yanı sıra vatandaşlarında katıldığı şenlikte bir dakikalık saygı duruşu akabinde istiklal marşının okunmasıyla beraber yöresel oyunlar oynandı, ardından öğrenciler Mehmetçikle beraber uzun halay kuyruğu oluşturdu. 400 öğrenciye dağıtılan uçurtmalar Kato Dağını süsledi.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, ilçe genelinde birçok etkinliğin olduğunu uçurtma şenliğinin ilk defa geleneksel hale geldiğini söyledi. Amaçlarının eğitim öğretim sonlarında sosyal aktivite olmasını istediklerini belirten Ülkü, "Burada bir farkındalık oluşturduk. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları yaşattık. İlk ve ortaokul öğrencisi 400 kişi buradaydı. Ayrıca imkanlarımız ölçüsünde öğrencilerimizi gezilere gönderiyoruz. İlçe Milli Eğitimince, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ortaklığında oluyor. Bu şenlik bundan sonra devamlı olacak" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri uçurtma şenliğini müdürlükleri ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlediklerini, çok renkli geçtiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Rümeysa Cin, çok eğlendiğini, her yıl yapılmasını istediğini ifade etti. Cin, "Çok güzel bir etkinlikti yaza güzel giriyoruz. Bahar şenliğimiz güzel geçiyor, uçurtmalarımız verildi" diye konuştu.

Merve Özdemir ise çok eğlendiğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kato Dağı eteklerinde yüzlerce öğrenci uçurtma uçurdu - Son Dakika

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