Katsina'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 25 Kaçırıldı

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Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi kaçırıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre çete üyeleri, Katsina'ya bağlı Batsari bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Katsina Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq, yaptığı açıklamada, kaçırılanları kurtarmak için polisin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Nijerya Ulusal İstatistik Bürosunun (NBS) yayımladığı rapora göre, ülkede Mayıs 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında 1,4 milyar dolardan fazla fidye ödenmişti.