Kauçuk Fabrikasında Yangın: 5 İş Yeri Küle Döndü

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SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından söndürülürken yangında fabrika ile yanında bulunan 5 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Beşköprü Mahallesinde bulunan kauçuk fabrikasında gece 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikayı saran alevler yanında bulunan iş yerlerine de sıçradı. Yangının büyümesiyle Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da alevlere müdahale için bölgeye sevk edildi. Yangın ekiplerin 4 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında kauçuk fabrikası ile 5 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.