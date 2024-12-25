Kavacık TEM Otoyolu\'nda Yol Verme Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü

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BEYKOZ Kavacık TEM Otoyolu'nda iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyeyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden geçen sivil polisin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Olay saat 13: 00 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık yol ayrımında meydana geldi.İki sürücü iddiaya göre, trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Yumruklu kavga sırasında sürücülerden biri yere düştü. Kavgayı gören diğer sürücüler ise, tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga devam ettiği sırada olay yerinden geçen bir sivil polis duruma müdahale ederek, kavga eden tarafları ayırdı. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı.Kavga anları ve sivil polisin kavga eden iki sürücüye müdahalesi bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.