Kestiği ağacın altında kalan talihsiz adam hayatını kaybetti

23.10.2025 08:39
Malatya Akçadağ'da Ali Bayrak, kestiği kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kestiği kavak ağacının altında kalan Ali Bayrak (59) yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Bayrak, kendisine ait bahçede kestiği kavak ağacının altında kaldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bayrak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İncelemelerin ardından Ali Bayrak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

