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Kavak Ailesi Adalet İstiyor

Kavak Ailesi Adalet İstiyor
07.07.2026 17:05
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Tekirdağ'da bıçaklanarak ölen genç için aile, en ağır cezanın verilmesini talep etti.

TEKİRDAĞ'da, kavgada M.K. tarafından bıçaklanarak öldürülen Baran Kavak'ın (17) annesi ile babaannesi adalet istediklerini belirterek, şüphelinin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Aydoğdu Mahallesi'nde önceki gün M.K. ile amatör ligde mücadele eden Barbarosspor'da futbol oynayan Baran Kavak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., Baran Kavak'ı boğazından bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kavak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baran Kavak, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polisin gözaltına aldığı M.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.

'EN AĞIR CEZA VERİLSİN'

Baran Kavak'ın annesi Kamile Karaca ile babaannesi Yaşariye Kavak'ın da aralarında bulunduğu bir grup, kent merkezinde toplanıp, cinayete tepki gösterdi. Baran Kavak'ın annesi Kamile Karaca, "'Başsavcıma sesleniyorum, o çocuğu araştırsın cezaevinde kim yaptırdıysa hepsini içerde o söylettirsin. O konuştursun, ben kimseyi konuşturamam" dedi.

Babaanne Yaşariye Kavak da "Torunum hiçbir suçu olmadan canice boğazı kesilerek öldürüldü. Benim torunuma pusu kuruldu. Bizim içimiz yandı, başka annelerin içi yanmasın. Adalet istiyorum. En ağır cezayla, en caydırıcı cezayla 40 sene 50 sene cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Başka annelerin başına gelmesin" dedi.

Aile üyeleri daha sonra 'Adalet istiyoruz' sloganları atıp dağıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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