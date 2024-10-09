Kavak Apartmanı Davasında Tutuklu Müteahhit İfadelerini Değiştirdi

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HABER: MEHMET OFLAZ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği Kavak Apartmanı'nın sekizinci duruşmasında tutuklu AK Partili müteahhit Ökkeş Kavak, ilk ifadesinde binayı imece usulü ile yaptıklarını söylemesine karşın, bugünkü duruşmada farklı ifadeler kullandı. Kavak Apartma'nın inşaatını kendilerinin başlatmadığını ileri sürdü ve suçu başka kişilere attı. Mahkeme heyeti, 2 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına, sanıkların "sahte imza" taleplerinin incelenmesine karar vererek duruşmayı 13 Aralık 2024 tarihine erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bulunan Kavak Apartmanı da yıkıldı. İlk 3 katının üzerine çöken apartmanda 26 kişi yaşamını yitirdi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede dönemin AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etmişti.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen sekizinci duruşmada, Kavak Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık müteahhit Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen ile tutuksuz yargılanan sanıklardan Mine Seçkin Sever ve Fatma Doğan, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklardan Ömer Faruk Özkaplan ile firari sanık şantiye şefi Serdar Çelebi Köse ise duruşmaya katılmadı.

"Sahte imza" iddiası...

Mağdur ailelerin verdiği bilgiye göre; duruşmada müteahhit Ökkeş Kavak ve diğer sanıklar, Kavak Apartmanı inşaatını kendilerinin başlatmadığını ileri sürererek, suçu arsa sahibi Ali Göğebakan ve inşaatı başlattıklarını iddia ettikleri Cafer Okuducu'ya attı. Sanıklar, 1998'de inşa edilen binaya 2013'te verilen ruhsattaki imzaların taklit olduğunu iddia ederek incelenmesini talep etti. Duruşmada müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti, enkazdan yaralı kurtulanlar ise sanıklardan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, AK Partili eski Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen'in tutukluluk hallerinin devamına, sanıklardan şantiye şefi Serdar Çelebi Köse hakkında yakalama kararının devamına, sanıkların "sahte imza" taleplerinin incelenmesine karar vererek duruşmayı 13 Aralık 2024 tarihine erteledi.

Kavak ilk ifadesinde binayı imece usulü ile yaptıklarını söylemişti

Kavak Apartmanı iddianamesinde Ökkeş Kavak ifadesinde, "Suça konu binanın yapımına imece usulü olarak şüpheli Mustafa Türkmen ve diğer bir kısım kişilerle birlikte 1997 yılında başladıklarını, bina yapılırken Gaziantep ilinde yaşayan ancak ismen hatırlamadığı kişilerden mühendislik hizmeti aldıklarını, zemin etüdü yaptırdıklarını ancak binayı ruhsatsız olarak tamamladıklarını, binanın yapımının 2001 yılında bittiğini, 2013 yılına kadar ruhsatsız bir şekilde oturulduğunu…" beyan etmişti. Kavak Apartmanı'nın 6'ıncı duruşmasında da sanıklar "bu imzalar bizim değil, incelensin" talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti bu talebi reddetmişti.

Kavak Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenlerin aileleri, duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Aileler, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 20 ay geçti. 20 aydır adalet hala sağlanamadı. Sanıklardan birisi dönemin AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak olduğu için karara bağlanmıyor. 8 duruşma geride kaldı. Bugünkü duruşma öncesi apartmandan yaralı insanları ikna etmişler gibi 'sanıklardan şikayetçi değiliz' diye ifade verdirdiler. Biz 26 canımızın adaleti sağlanıncaya kadar mücadele edeceğiz. Geç gelen adalet, adalet değildir" dedi.