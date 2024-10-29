Kavak'ta üreticiler, şeker pancarı pekmezi yapımına başladı.
Pekmez yapmak için hasat edilen şeker pancarları soyularak yıkandıktan sonra yaklaşık 12 saat kaynatılıyor.
Ezilerek şırası alınan pancar, 3 saat kadar daha kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılıyor.
Şeker ve tatlandırıcı kullanılmayan, tamamen doğal olarak üretilen şekerpancarı pekmezi, ardından tüketicilerle buluşturuluyor.
Son Dakika › Güncel › Kavak'ta Doğal Şeker Pancarı Pekmezi Üretimi Başladı - Son Dakika
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