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Kavak'ta kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, kırsal mahallelerde ise 30 santimetre ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü dün gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (300 metre rakım ve üzeri) kar yağışının etkili olacağını bildirmişti. Kavak ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle beyaz gelinliğini giyen ilçenin merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kırsal mahallelerde ise kar kalığını 30 santimetreyi buldu. Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması başlattı.